Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Trabzonspor’da yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı.

SEBASTİAN HALLER'İ GÜNDEMİNE ALDI

Özellikle forvette forma giyen Dame N’doye, Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir ve Ramil Sheydaev’in performanslarından bir türlü istenilen performansı alamayan bordo-mavililer, Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht forması giyen Sebastian Haller’i gündemine aldı.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Utrecht formasıyla 2.5 sezonda toplam 78 maça çıkıp 45 gol ve 15 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcunun geleceğini çok parlak gören Usta yönetiminin, Fransız golcü için şartları sonuna kadar zorlayacakları kaydedildi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da onay verdiği Haller için kiralık formülünün de masaya yatırıldığı bildirildi.