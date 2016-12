Türkiye Gazetesi

AJAX'IN REKOR TARİHE GÖMÜLDÜ

Johan Cruyff, Johan Neeskens gibi yıldız isimleri kadrosunda barındıran Ajax, 1972'de üst üste 26 maçını kazanmayı başarmıştı.

12 takımlı Galler Premier Ligi'nde The New Saints oynadığı 21 maçı da kazandı. The New Saints ligin son haftasında deplasmanda 10. sıradaki Newtown ile karşılaşacak.