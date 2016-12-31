Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menemen Belediyespor maçında ağları sarsan Martin Skrtel ile Robin van Persie arasında sosyal medyada yaşanan diyalog düne damgasını vurdu.

GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM

Menemen Belediyespor'a gol atan Slovak stoper, İnstagram hesabından, “Gol attığım ve takımın aldığı önemli galibiyete yardım ettiğim için mutluyum. Yılı güçlü bir şekilde tamamladık, böyle de devam edeceğiz. Haydi Fener” yorumunu yaptı.

VAN PERSİE CEVAP VERDİ

Hollandalı yıldız ise Skrtel’in bu sözlerinin altına, “Kendi kalesine atılan golden mi bahsediyorsun lan?” yazarak arkadaşına şakacı bir yolla takıldı. Bunun altında kalmayan Skrtel de “Kendi kalesine değil. Harika bitiricilik. Golcü içgüdüsü” şeklindeki yorumuyla RvP’ye yanıt verdi.