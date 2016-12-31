Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasında rakibi olan Zorya Luhans'ta kiralık olarak oynayan Oleksandr Karavaev sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

Zorya Luhansk Kulübü, transferi resmi sitesinden de duyurdu ve oyuncuya Sarı-Lacivertl kulüpte başarılar diledi.



Teknik direktör Dick Advocaat'ın transferini istediği Karavaev, sıklıkla orta sahanın sağ tarafında görev alıyor. 24 yaşıdaki oyuncu zaman zaman sol kanatta da görev yapabiliyor.

Ajansspor'un haberine göre ise Fenerbahçe, oyuncuyu sezon kadar, 100 bin Euro bedelle kirladı. Karavaev, 6 ay için Fenerbahçe'den 500 bin Euro kazanacak.



Zorya Luhansk'ın resmi sitesinden yapılan duyuru şöyle;