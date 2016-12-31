Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague'de 15. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, haftanın oyuncusu da belli oldu. UNICS Kazan'ın evinde Panathinaikos Superfood’u 83-81 mağlup ettiği mücadelede galibiyetin mimarlarından olan Keith Langford, haftanın MVP'si seçildi.



Langford, maçı 27 sayı, 4 ribaund ve 5 asist ile oynayarak topladığı 38 verimlilik puanı ile MVP ödülünün sahibi oldu. Langford, bu sezon 3. kez MVP ödülünü aldı. Amerikalı oyuncu daha öncede ligin 5 ve 14. haftasında da seçilmişti. Langford, aynı zamanda sezonun ilk yarısında en fazla MVP ödülüne layık görülen oyuncu oldu.



Maccabi FOX'un ABD'li oyuncusu Victor Rudd, 32 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer alırken, 31'er verimlilik puanıyla Sırp ekibi Kızılyıldız’ın pivotu Ognjen Kuzmic ve Real Madrid'in oyun kurucusu Luka Doncic de üçüncü sırada kendilerine yer buldu.