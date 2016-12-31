Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüp başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, kulüp yönetimine talip olanlar nedeniyle istifa kararı aldıklarını söyledi.

Yıldız, hafta içinde istifayı resmiyete dökeceklerini belirterek, "Büyüklerimiz böyle bir karar almış, bize saygı duymak düşer. Yeni yönetime görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kayserispor'da 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmişti.