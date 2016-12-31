Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea'nin gollerini 34. dakikada Gary Cahill, 57 ve 65. dakikada Willian ve 85. dakikada Diego Costa kaydetti. Konuk ekip Stoke City'nin gollerini 46. dakikada Bruno Martins Indi, 64. dakikada Peter Crouch attı.



Bu sonucun ardından maç fazlasıyla Chelsea, 49 puanla lider durumda yer aldı. Stoke City ise 21 puanla küme düşme potasına yaklaştı.