Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

>Burhan Can TERZİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ekibi sarı-kırmızılıların yıllardır güvencesi olan Riva ve Florya arazilerinin projelendirilmesi için Emlak Konut ile protokol yapmış ve iki arazinin elden çıkması için 22 Ekim 2016 tarihinde Genel Kurul’dan onay almıştı. 29 Haziran’da imzalanan protokol neticesinde Dursun Özbek yaptığı sunumlarla kongre üyelerini ikna etmeyi başarmıştı. Özbek Temmuz ayı Divan Toplantısı’nda yaptığı sunumda projelerle ilgili rakamları şöyle açıklamıştı: İki projede de Galatasaray’ın payı yüzde 80. Riva’nın projelendirilmesi neticesinde Galatasaray’ın payı 995 milyon 280 bin TL. Florya’da ise Galatasaray’ın payı 531 milyon 508 bin 230 TL olacak.

Pay değişmedi

Ancak geçtiğimiz salı günü Emlak Konut ile resmi imzaların ek protokol de yapılarak atıldığını bizzat Dursun Özbek açıklarken perşembe günü KAP’a yapılan bildirimdeki rakamlar hayret uyandırıcıydı. G.Saray’ın projelerle ilgili bildiriminde, “Emlak Konut GYO’nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır” denilirken yüzde 80 ve yüzde 20 olan pay dağılımının da değişmediğinin altı çizildi. Dursun Özbek’in sunumda verdiği rakamlarla şimdi açıklanan rakamlar arasında 1 milyar TL’yi aşkın fark bulunuyor.



İnşaatlar bitince

Uzmanlar “Minimum ibaresi kullanılmış olsa dahi bu kadar fark anormal” yorumunda bulunurken, camiaya yakın kaynaklar, “Ne kadar para geleceğini kimse öngöremiyor. Ancak inşaatlar yapılıp, satıldıktan sonra Galatasaray’ın eline ne kadar geçeceği kesinleşecek” ifadelerini kullandı.