Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç olimpiyattan toplam dokuz altın madalya kazanan Usain Bolt, 4-13 Ağustos arasında Londra'da düzenlenecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda son kez koşacak ve muhtemelen tarihi bir 'jübile'ye imza atacak…