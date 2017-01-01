Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Borussia Dortmund'da çok fazla forma şansı bulamayan Nuri'nin de sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı, görüşmelerin devam ettiği bildirildi. 28 yaşında olan Nuri Şahin'de tek sıkıntı ise son zamanlarda yaşadığı diz ve kas sakatlıkları.

Sarı-kırmızılıların, bu konu için de tedbirini aldığı belirtildi. Kesin anlaşmanın sağlanması halinde tecrübeli oyuncu detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzalar atılacak.

BU SEZON TEK GOLÜ VAR

Bu sezon sarı-siyahlı formayı 3 kez giyen Nuri Şahin, tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde L.Varşova'ya attı. Dortmund'un da sözleşmesi 2018'de bitecek Nuri Şahin'in satışına olumlu baktığı belirtiliyor..