Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Fahri Tatan (33), 11. haftada oynanan Zonguldak Kömürspor maçında sakatlanınca, tedavi için İstanbul'a gönderildi.

İSTANBUL'DA SAÇ EKTİRDİ

5 hafta sahalardan uzak kalan Tatan, bu arada İstanbul'da saç ektirdi ve ardından takımına geri döndü.

TAKIMDAN KOVULDU

Mavi beyazlı kulübün yöneticileri ise 'Biz seni İstanbul'a tedavi olmaya gönderdik, sen saç ektirmeye gitmişsin' diyerek Tatan'ı kadro dışı bıraktı ve sözleşmesini feshetti.

Tatan da 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı. Tatan ise çevresine "Saç ektirmek için izin mi alınır. Büyük haksızlığa uğradım" dediği öğrenildi.