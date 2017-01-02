San Lorenzo takımından solbek Emmanuel Mas ile prensipte anlaşan Trabzonspor, Arjantin ekibinin golcüsü Martin Cauteruccio'yu da kadrosuna katmayı hedefliyor. Arjantin'in en önemli gazetelerinden Ole, iki kulübün Emmanuel Mas'tan sonra Martin Cauteruccio için de görüşmelere başladığını ve 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. 4 sezondur San Lorenzo forması giyen 29 yaşındaki forvet, Arjantin ekibinde 114 maçta 41 gol kaydetti. Cauteruccio bu sezona ise 11 maçta 9 golle harika bir start verdi.
Trabzonspor aradığı forveti buldu
02.01.2017 - 03:25 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ara transferde kadrosuna bir forvet katmak isteyen Trabzonspor’un son hedefi solbek için anlaştığı Mas’ın takım arkadaşı San Larenzo’nun Uruguaylı golcüsü Cauteruccio...
Kaynak: Sabah
Etiketler : trabzonspor,transfer,
434310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/434310.aspx
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6
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16
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5
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16
12
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Antalyaspor
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6
4
6
16
20
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Akhisar Bld.
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5
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17
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Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
12
Trabzonspor
16
5
3
8
12
20
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Kasımpaşa
16
5
3
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25
7
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14
K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
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25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
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3
10
14
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12
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Gaziantepspor
16
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Adanaspor
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16. Hafta Maçları
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Adanaspor 1 - 1 Medipol Başakşehir Fk
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Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor
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26.12.2016
Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
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2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
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Eskişehirspor
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Sivasspor
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Boluspor
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26
6
Balıkesirspor
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11
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Ümraniyespor
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6
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Altınordu
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Denizlispor
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Giresunspor
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Şanlıurfaspor
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Gaziantep BŞB
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Adana Demirspor
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Bandırmaspor
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Elazığspor
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Manisaspor
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Mersin İ.Y.
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