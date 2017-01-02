Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal’da başkan Fikret Orman, önceki gün BJK TV’de gündemi değerlendirdi, yol haritaları hakkında bilgi verdi. Haliyle taraftarın en çok merak duyduğu ilgi alanı gelecekler ve gidecekler konusunda. Babel’in alındığını Eto’o için görüşmelerin pozitif gittiğini ima eden ve 1-2 takviye daha olabileceğini söyleyen Başkan Fikret Orman “Beklentiyi yüksek tutmasınlar” mesajı da vermişti. Orman, bir konuda çok rahatsızlığını dile getirdi. O da, geniş kadroda kendine yer bulamayıp oynayamayan oyuncular… Peki kim bunlar ve ne yapılması öngörülüyor?

Vitrinde kalmalılar

Öncelikli olarak Fikret Orman, süre alamayan isimlerin değer kaybına uğradığının altını çiziyor. Bunların başında da geçtiğimiz sezonların yükselen değeri ve vazgeçilmezi Olcay Şahan geliyor. Olcay’la ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu değil ama diğerleriyle ilgili bir takım gelişmelerin yaşanması ihtimal dahilinde. Kerim Frei, sakatlıktan çıkan Veli Kavlak ve Aras Özbiliz. Orman bu oyuncuların şans bulması ve oynayıp vitrinde kalması gerektiği görüşünde. Bu sebeple de gerek takasta gerekse kiralık gönderilmeleri düşünülüyor.

Güneş istemiyor ama…

Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Veli Kavlak’ın Samuel Eto’o’ya karşılık Antalyaspor’a gitmeleri konuşuluyor. Ancak Teknik Direktör Şenol Güneş, üç kulvarda mücadele vermelerinden dolayı Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu’nun kadroda tutulması gerektiği görüşünde. Güneş böyle düşünüyor ancak yönetimin transferdeki kararlarına da biraz sitemkar gibi olsa da saygı duyuyor. Kanada Babel takviyesi yapan stopere ve forvete de oyuncu alacak yönetim eldekileri yarım sezonluğuna da olsa çıkarıp çözüm üretmek istiyor.