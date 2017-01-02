Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Galatasaray, hedefindeki iki isimden Garry Rodrigues’te mutlu sona ulaştı, Aleix Vidal konusunda da önemli mesafe aldı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in takımda görmeyi çok istediği kanat oyuncusu Rodrigues’le görüşen sarı-kırmızılı yöneticiler 26 yaşındaki futbolcuya 2.5 senelik sözleşme önerdi. Başarılı futbolcu yarım sezon için 1 sonraki iki sezon için ise 2’şer milyon avro garanti ücrete “Tamam” dedi. Sarı-kırmızılılar Yunan takımı PAOK ile 2018’e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservisi için ise 2.5 milyon avroyu gözden çıkardı. Gelişmenin ardından Rodrigues takımının Levadiakos maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Bu gelişme transferin bitmesi anlamı taşıyor.

Kiralama formülü

Galatasaray’a bir iyi haber de Aleix Vidal’den geldi. Milli futbolcumuz Arda Turan’ın top koşturduğu Barcelona’da forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki isim ilk etapta sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakmasa da Arda ile yaptığı uzun görüşmelerin ardından yeşil ışık yaktı ve menajerine ‘Görüşmelere başlayabilirsin’ mesajı gönderdi. İspanyol temsilciyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan sağ bek oyuncusunu sarı-kırmızılılar kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor.