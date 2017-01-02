Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavayev, sarı-lacivertli takıma gelişini kariyeri için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Zorya’da gösterdiği performansla Dirk Advocaat’ın dikkatini çeken ve ara transferde Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı ilk isim olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin teklifini tereddütsüz kabul ettiğini söyledi. Muhtemelen önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalayacağını belirten Karavayev, “Müzakereleri menajerim yaptı. Shakhtar da teklifi kabul etti. Ben hiç düşünmedim bile. Türkiye’nin lider, zengin tarihe sahip ve Avrupa’da yarışan bir kulübünde oynayacak olmam kariyerim için önemli bir adım” açıklamasını yaptı.

F.Bahçe’nin aradığı oyuncu

Türkiye macerasına 6 ay kiralık sözleşmesiyle başlayacağını hatırlatan Oleksandr Karavayev, “Fenerbahçe bonservisimi alacak mı, bunu zaman gösterecek. Ancak başarılı olmak ve gelişimimi sürdürmek için elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Tamamen futbol odaklı yaşadığını ifade eden Ukraynalı oyuncu kendisini dürüst bir insan olarak tanımlarken, “Rekabeti severim ama çıkar için kimseyle çatışmam. Özür dilemeyi bilen birisiyim” dedi. Herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını vurgulayan Karavayev, “İçki, sigara kullanmam. Ailemle vakit geçirmeyi severim. Hayattaki en büyük gururum onlar” ifadelerini kullandı.