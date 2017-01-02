Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk ÜNAL

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısı 19 Ağustos’ta başladı, 26 Aralık’ta sona erdi. 16 maçlık bir periyot vardı. Hakemler verdiği ve vermediği kararlarla tartışıldı, ağır eleştiriler aldı. Kimi zaman maçın önüne geçti kimi zaman maçta hakem olduğu bile hissedilmedi (Ki olması gereken de budur)! Peki 22 sözleşmeli hakem nasıl bir ekonomik tablo sergiledi... Daha doğrusu kim daha çok kazandı? Akla hemen uluslararası alandaki 1 numaralı gururumuz Cüneyt Çakır geliyor değil mi? Veya yine Avrupa vitrininde olan Hüseyin Göçek... Haydi o da değil diyelim? Bülent Yıldırım mı? Yok. En tepedeki sürpriz isim şaşırtıcı bir şekilde Alper Ulusoy... Yaklaşık 4 aylık süre zarfında FIFA kokartlı Alper Ulusoy 78.200 TL’lik kazançla zirvede yerini aldı. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halis Özkahya gibi isimler ilk 9 arasında bile yer bulamadı.

1 futbolcunun maç başı ücreti

Bu yıl Süper Lig kadrosuna alınan Bursa Bölgesi hakemi Arda Kardeşler, ücret tablosunda Ali Palabıyık, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım gibi çok sayıda hakemi geride bıraktı. Keza yeni FIFA yapılan Halil Umut Meler de öyle. 1 Eylül’den itibaren sözleşme yenilenen 22 Süper Lig hakemi sigortasız çalışırken maaşları da 12 aylık ödeme yerine 10 aya indirilmişti. Düdüğü çalanın para kazandığı bu meslekte ortalama 20 bin TL maaş alan bir hakem yılda 200 bin TL, ilave olarak ortalama 150 bin TL de maç başı ücreti alabilirse toplam da 350 bin TL kazanabilecek. Bu da maksimumu bir hakem için ayda ortalama 30 bin TL’lik gelir anlamına geliyor. Bir başka deyişle bir hakem en fazla yılda 100 bin avro alabilir. Bu da Süper Lig’deki üst düzey oyuncuların maç başı ücretine denk. Yani hakemin 1 yıllık kazancı, futbolun diğer paydaşının maç başı ücreti.

MHK ara klasman yaptı

MHK yılın son gününde eksik kadrolara hakem ve gözlemci ilave etti. Süper Lig hakem ve yardımcı hakem kadrosuna ilave yapılmadı. TFF 1.Lig hakem kadrosuna ise 3 yeni isim alındı. Ali Şansalan (Çanakkale), Bahattin Şimşek (Aydın), Erkan Özdamar (Ankara). TFF 1.Lig’de hakem sayısı böylece 22 oldu. 2.Lig hakemliğine 4 tane, 3.Lig hakemliğine 7 tane, klasman yardımcı hakemliğine 12 yeni isim ilave edildi.