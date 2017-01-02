Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evkur Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Austin Amutu için, doğduğu yer olan Nijerya Jos'ta dikkati çeken bir karşılama töreni düzenlendi. Devre arası tatili nedeniyle memleketine giden Amutu'ya hemşehrileri büyük bir karşılama töreni hazırladı.

SİLAHLA KARŞILANDI

Silahlı korumalar eşliğinde köyünde büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Amutu, bu ilgiye yanında getirdiği Yeni Malatyaspor formalarını dağıtarak karşılık verdi.

ÜLKENİN YILDIZI

Yeni Malatyaspor ile anlaşmadan önce kısa bir süreliğine Arsenal takımında denenmeye de alınan Amutu'nun ismi ülkesinde yıldız futbolcular arasında bulunuyor.

Austin Amutu, Yeni Malatyaspor'da ligin ilk yarısında beklenen performansı sergileyemedi. Nijeryalı futbolcu forma giydiği 14 resmi maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Amutu takımının en etkili oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.