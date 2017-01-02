Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Oyuncu satmadan transfer yapamayız’ diyen başkan Dursun Özbek, Alman yıldızın Çin’e satışından gelecek en az 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinin bir kısmıyla 36 yaşındaki forveti kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Poldi’ye verdikleri yıllık 3 milyon Euro’yla da Eto’o’nun ücretini karşılamayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, kalan parayla da diğer mevkilere takviye yapmayı düşünüyor.

KAMPA YETİŞTİRİLMEYE UĞRAŞILIYOR

Samuel Eto’o’nun menajeriyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelip prensip anlaşmasına varan G.Saray yönetimi, transferi bitirmek için Antalya’yla da masaya oturmaya hazırlanıyor.

Ancak bunun için önce Lukas Podolski’nin Çin’e gitmesini bekleyen yönetim, bir an önce transferi noktalayarak Eto’o’yu kampa yetiştirmeyi planlıyor.