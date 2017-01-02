Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin futbolu ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte yeniden futbol dünyasında adını söz ettirmeye başladı.

TEVEZ'DEN SONRA COSTA

Carlos Tevez'in ardından Chelsea forması giyen yıldız oyuncu Diego Costa'nın da Çin'e gidebileceği ortaya çıktı. İngiliz basınına yansıyan haberde Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ın Diego Costa için devrede olduğu belirtildi.

95 MİLYONLUK TEKLİF YAPILACAK

Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Tianjin Quanjian'in Chelsea'ye Diego Costa için yaklaşık 95 milyon euroluk yeni bir teklif yaptığı belirtildi. Çin temsilcisi daha önce de Diego Costa için Chelsea'ye yaklaşık 57 mliyon euroluk bir teklifte bulunmuş ancak Chelsea tarafından bu teklif kabul edilmemişti.

Tianjin Quanjian'ın, Diego Costa'ya da haftalık 565 bin euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.