Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya Belek’e gelen Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra futbolcular 4 gruba ayrılıp, minyatür kalede maç yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.



Öteye yandan antrenmanda Hikmet Karaman, çalışmaları sık sık durdurup, futbolculara uyarılarda bulundu.