Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın sezon başında 2.15 milyon euro karşılığında Bundesliga takımlarından Mainz'a sattığı Jose Rodriguez hayal kırıklığı yaşattı.



İspanyol oyuncu, sadece 2 maçta 5 dakika forma giyerken Alman ekibinin bu sezon yaptığı en kötü transfer olarak kayıtlara geçti.