Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe ile söz kestiği ve Trabzonspor Kulübü ile bağlarını tamamen kopardığı öğrenilirken, taraflardan gelecek anlaşma haberini beklediği ortaya çıktı.

Lig TV'de yer alan habere göre; Aatıf'ın da Trabzonspor'a gitmeyi kabul ettiği ancak Fenerbahçe'den ayrılış gerekçesi olarak belirttiği, düzenli oynayamama durumunun tekrar etmemesi konusunda Bordo Mavililerden garanti talep ettiği gelen haberler arasında.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Aatıf transferinde ısrarcı olduğu ve başka bir oyuncu takasına kesinlikle karşı olduğu öğrenildi.

İMZA BEKLENİYOR

Bordo Mavili Kulüp ve Aatıf arasında olumlu mesafe kat edildiği ve önümüzdeki günlerde imzaların atılmasının beklendiği bildirildi.

Trabzonspor ile Aatıf arasındaki görüşmeleri uzaktan takip eden Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici'yi resmen renklerine bağlamak için gelecek anlaşma haberini bekliyor.

FENERBAHÇE RAHAT

Sarı Lacivertli yönetimin sözleşmesinin bitimine altı ay kalan Mehmet konusunda rahat ve bu transferi bitireceklerine inançlarının tam olduğu bildirildi.