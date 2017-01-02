Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Anadolu Efes, bu kez Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde kozlarını paylaşacak. Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 11 galibiyet alan Anadolu Efes’i saat 19.00’da Ülker Sports Arena’da ağırlayacak.
5 maçtır kaybetmeyen Anadolu Efes, galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak adına sahaya çıkacak. Sahasında hiç yenilgi yüzü görmeyen ve taraftarının desteğiyle rakip tanımayan Kanarya da, Avrupa Lig’nde olduğu gibi, güçlü rakibini geçip, zirve yarışında puanları eşitlemeye çalışacak. Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Ülker Arena’da Anadolu Efes’i 88-80 mağlup etmişti.
MAÇ KADROLARI:
FENERBAHÇE:
Sloukas
Datome
Nunnally
Dixon
Ahmet
Kalinic
Vesely
Antic
Melih
Egehan
Barış
Berk
COACH: Zeljko Obradovic
ANADOLU EFES:
Brown
Honeycutt
Cedi
Thomas
Heurtel
Granger
Dunston
Maxim Mutaf
Doğuş
Samet
Berk
Oğulcan
COACH:Velimir Perasovic
Saat:19.00
Kanal: Lig Tv