Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Anadolu Efes, bu kez Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde kozlarını paylaşacak. Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 11 galibiyet alan Anadolu Efes’i saat 19.00’da Ülker Sports Arena’da ağırlayacak.

5 maçtır kaybetmeyen Anadolu Efes, galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak adına sahaya çıkacak. Sahasında hiç yenilgi yüzü görmeyen ve taraftarının desteğiyle rakip tanımayan Kanarya da, Avrupa Lig’nde olduğu gibi, güçlü rakibini geçip, zirve yarışında puanları eşitlemeye çalışacak. Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Ülker Arena’da Anadolu Efes’i 88-80 mağlup etmişti.

MAÇ KADROLARI:

FENERBAHÇE:

Sloukas

Datome

Nunnally

Dixon

Ahmet

Kalinic

Vesely

Antic

Melih

Egehan

Barış

Berk

COACH: Zeljko Obradovic

ANADOLU EFES:

Brown

Honeycutt

Cedi

Thomas

Heurtel

Granger

Dunston

Maxim Mutaf

Doğuş

Samet

Berk

Oğulcan

COACH:Velimir Perasovic

Saat:19.00

Kanal: Lig Tv