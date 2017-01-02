Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.