Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy’deki katliamla ilgili Hollanda’nın RTL Nieuws kanalına konuşan yıldız futbolcunun annesi, oğlunun o gün yeni yılı kutlamak için Türkiye dışında olduğunu belirtirken, “Ya eğer yılbaşını orada kutluyor olsalardı, ne olacaktı? Her gün bir şey olmaması için dua ediyorum. Wesley yine futbol oynamak için oraya gidecek. Ama ben her gün oradan ayrılması için dua ediyorum” dedi.

2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wesley Sneijder, Galatasaray’ın en etkili ismi. Hollandalı futbolcu, bu sezon ligde 10 gole doğrudan katkı yaptı. Her fırsatta Türkiye’de mutlu olduğunu ifade eden Sneijder ise annesinin söylemlerinin aksine Dolmabahçe’deki terör saldırıları üzerine Vodafone Arena’da düzenlenen “Yıldızlar Karması” maçından sonra “4 yıldır burada yaşıyorum. Türkler çok sıcakkanlı. Ben de artık kendimi Türk gibi hissediyorum” demişti.