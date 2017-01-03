Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Galatasaray’da Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine kasıtlı şekilde sert bir faul yapan ve kırmızı kart gören Yasin Öztekin, disiplinsiz hareketleri sebebiyle süresiz kadro dışı bırakıldı. 29 yaşındaki oyuncu Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Adanaspor karşılaşmasının 60. dakikasında oyundan alınınca Teknik Direktör Riekerink’e tepki göstermiş ve kulübeyi yumruklamıştı. Yasin bu olayın ardından 1 maçlık kadro dışı bırakılmış, ardından affedilmişti. Ancak Yasin’e bu defa aynı şans verilmedi. İlk etapta oyuncuya 250 bin avroluk ceza kesilmesi planlanırken, Adana maçından sonraki süreç tekrar derin bir şekilde değerlendirilince, olayın para cezasıyla kapanmaması kararlaştırıldı. Para cezasını 100 bin avro bandına çekmeye karar veren yönetim, Teknik Direktör Riekerink’in de onayıyla Yasin’i süresiz kadro dışı bıraktı ve satış listesine koydu. Bu karar Yasin’e menajeri aracılığıyla tebliğ edildi.

Zam hayal oldu

Galatasaray yönetimi, Yasin’e başka kulüplerle görüşme yapabileceğini iletirken, takımda kalması halinde maaşına asla zam yapılmayacağını da bildirdi. Tuzla maçındaki hareketinin yanı sıra, tecrübeli futbolcunun skora katkı yaptığı her maçın ardından maaşına zam istemesi ve disiplinsiz hareketlerini sürdürmesi de sarı-kırmızılı yönetimin ve Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in bu ortak kararı almasında etkili oldu. Öte yandan Garry Rodrigues’in transferinin büyük ölçüde tamamlanmış olması ve Sinan Gümüş’ün de yakın zamanda oynayabilecek duruma gelmesi yönetimin futbolcuya karşı elini güçlendirdi.