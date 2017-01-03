Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta dün hareketli saatler vardı. O hareketin adı da yeni transfer Ryan Babel’di. KAP’a transferi bildirilen Hollandalı Babel, sağlık kontrolünden geçti ve ardından BJK TV’ye konuk oldu… Süreci izlenimlerini ve hedeflerini anlattı.

TRANSFER İŞİN NASIL OLDU?

Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim.

“Beşiktaş’la belirli bir geçmişim vardı. Birleşik Arap Emirliklerine gitmeden önce görüşme olmuş ama transfer olmamıştı. Menajerimle kulüp irtibata geçtiğinde benim kafamda hiçbir tereddüt yoktu ve transfer gerçekleşti. Benim için zaten Beşiktaş ve İstanbul bilinmez bir durum değildi. Kasımpaşa’da Beşiktaş’a karşı oynamıştım. Oradan ayrıldıktan sonra da Türk futbolunu takip ettim.”

BEŞİKTAŞ’IN OYUN TARZI...

Benim için büyük imkânlar olacak.

“Çok özel çok yönlü bir oyuncuyum. İki önemli özelliğim; hücum gücüm ve şut kalitem. Oyunu tüm yönleriyle okuyabilen bir oyuncuyum. Sağda, solda, forvet arkasında ve forvette görev alabiliyorum. Kaliteli bir takıma geldim. Bu oyun sisteminde (hücuma yönelik) benim adıma büyük imkânlar olacak. Gittiğim birçok takımda farklı oyun felsefeleri gördüm ve öğrendim. Bu da önemli bir artı.”

TARAFTAR GÖRÜŞÜ...

Çok gürültü çıkarıyorlar!

“Kasımpaşa’da oynadığım dönemde stat inşaat halindeydi. Arabayla geçerken görüyordum. Gaziantep maçında yeni stadı gördüm. Çok güzel. Atmosfer iyiydi. Liverpool’da oynarken taraftar bizim üzerimizde büyük baskı kurmuştu. Maç boyunca çok gürültü çıkarmışlardı. O atmosfer unutulmazdı.”

KAÇ GOL ATARSIN?

Gol benim adıma bonus olur.

“Ben hiçbir zaman bireysel hedeflere odaklanan bir oyuncu olmadım. Bencil değilim. Kendimi takım oyuncusu olarak görüyorum. Kariyerim boyunca yanımdaki arkadaşlarla bu konuda tartıştım ve bencil olmam konusunda telkinlerle karşılaştım. Kanat oyuncusunun özelliği forveti beslemektir. Gol bonustur, ekstradır. Günümüzde kanat forvetten 40 gol bekleniyor. Bu müthiş olur.”

TARAFTARA MESAJI:

Bize her şartta destek versinler.

“Beşiktaş taraftarı sosyal medyada çok aktif. Oyunculara ve kulüplerine tutkuyla bağlılar. Onları görünce nasıl bir aileye geldiğimin farkına vardım. Beşiktaş Kulübü’nün gelenekleriyle ilgili öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmeye çalışacağım. Taraftardan ricam iyi günde de kötü günde de bizimle beraber olsunlar ve sonuna kadar destek versinler.”

YABANCI DEĞİL PAŞALI

Beşiktaş’ın transferini açıkladığı Ryan Babel’in kim olduğunu merak edenlere:

¥ Altyapı eğitimini Ajax’ta aldı.

¥ Ajax’ta 133 maçta 29 gol attı.

¥ 30 yaşında ve çok tecrübeli.

¥ Liverpool’da 146 maçta 22 golü var.

¥ Kasımpaşa’da 2 sezon forma giydi.

¥ Paşa’da 59 maçta 14 gol kaydetti.

¥ Türkiye’den sonra Katar’a gitti.

¥ Son olarak Deportivo forması giydi.

BEŞİKTAŞ'A ÇOK UYGUN

Önder Özen, Kasımpaşa’da bir dönem beraber çalıştığı Beşiktaş’ın yeni transferi için şu yorumu yapmıştı: “Benim kariyerim yoktu ama o çok kariyerli bir futbolcuydu. Sorun olacağını düşünürken sorun çözmeye çalışan iş ahlakı yüksek bir oyuncu olarak karşıma çıktı. Açık söylemek gerekirse; o kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Kıvrak, sağa, sola dökülerek koşabilen bir oyuncu. Beşiktaş’ın oynadığı oyuna yatkın özellikleri var. Beşiktaş’a faydalı olur. Gol atar, attırır.”

SATIR BAŞLARI

∂ İlk forma numaram Ajax’ta 39’du ama yanlışlık olmuş 49 yaptık ve o bana iyi geldi. 49’u bırakmadım.

∂ Hoffenheim’da Andreas Beck’le beraberdik. Saha içi ve saha dışında bana çok yardımcı oldu. Çok iyi profesyonel ve harika biri.

∂ Quaresma ile kişisel olarak tanışmasak da kim olduğunu biliyoruz. Büyük bir oyuncu ve kariyer.

∂ Hayranlık duyduğum futbolcular küçükken Patrick Kluivert’tı. Arsenal’de oynarken Henry. Saha dışında ise Kaka.

∂ Kariyerim boyunca çok büyük oyuncularla karşılaştım forma aldım. İleride değeri anlaşılacak.

∂ Baklavayı çok seviyorum ama fazla yiyemiyorum. Ayrıca Türkçe dersi almayı düşünüyorum.

​SORU-CEVAP

Cury mi, Lebron James mi?

-Lebron James

FIFA mı, PES mi?

-PES

Messi mi, Ronaldo mu?

-Messi

Van Basten mi, Cruyff mu?

-Van Basten

Premier Lig mi, La Liga mı?

La Liga (oyun tarzıma daha çok uyuyor)

Siyah mı, beyaz mı?

SİYAH

MALİYETİ 5.4 MİLYON EURO

∂ Yarım sezon

1 milyon 200 bin avro

∂ 2017-2018 sezonu

2.1 milyon avro

∂ 2018-2019 sezonu

2.1 milyon avro

∂ Maçlarda puan başı

4 bin avro

AYAĞININ TOZUYLA İDMANA

Beşiktaş dün öğle saatlerinde Antalya’ya giderek ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Siyah-beyazlılar akşam da ilk idmanını gerçekleştirdi. Şenol Güneş oyuncularına top kapma ve pas çalışması yaptırdı. Yeni transfer Babel arkadaşlarıyla tanışırken ilk idmanına çıktı. Futbolcunun bugün bir basın toplantısı yapacağı öğrenildi. Beşiktaş’ta Quaresma izinli, Aboubakar ise milli takım kampında.

GÜNEŞ'İN JOKERİ OLABİLİR

19 Aralık 1986 Amsterdam doğumlu olan Ryan Babel sol kanat orjinli. Ancak sağ kanat ve forvet özelliği de var. Surinam asıllı Hollandalı sezonun ilk yarısında Deportivo’da itici güçtü ve fizik olarak hazır bir görüntü sergiledi. Ayrıca hücum futbolunu seven Şenol Güneş gibi bir değerin takımına geldi. Güneş’in Babel’i sağda, solda ve gerekirse forvette oynatma alternatifi var.