Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prensip anlaşmasına varılan savunma oyuncuları Emmanuel Mas, Serdar Taşçı ve Joao Pereira’nın Antalya’da yapılacak devre arası kampına katılacağı bildirildi.

MAS TÜRKİYE'YE GELDİ

Bordo mavililerin Türkiye'ye getirdiği San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek Emmanuel Mas, KAP'a bildirdiği Sporting Lisbon’dan 32 yaşındaki sağ bek Joao Pereira ve prensip anlaşmasına vardığı Spartak Moskova’dan 29 yaşındaki stoper Serdar Taşçı, son kontrollerin ve görüşmelerin ardından kampa katılacak.

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NA DA ÇAĞRILIYOR

7 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giyen Mas, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol attı 1 de asist yaptı.