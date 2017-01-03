Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İŞTE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN 20 TRANSFER HABERİ:

Advocaat'ın Depay ile kurdukları teması Başkan Yıldırım'a etraflıca anlattığı, 10 numara konusunu açıp Mata ismini bir kez daha net şekilde telaffuz ettiği belirtildi. Ayrıca son günlerde adı İstanbul'un 3 büyük takımıyla da anılan Trabzonspor'un yıldızı Mehmek Ekici konusunda da fikrini açıklayan deneyimli çalıştırıcının, masadan taraftarı çok heyecanlandıracak şu cümleyi kurarak kalktığı ortaya çıktı: "Eğer çok büyük bir şanssızlık yaşamazsak şampiyon Fenerbahçe olacak."

"DEPAY'DAN DAHA İYİSİNİ ALIYORUZ"

Aziz Yıldırım, Advocaat ile yaptığı transfer görüşmesinde, "Depay ile konuştuk. Kendisinin son kararı İngiltere'de kalma yönünde. Ona saygı duymalıyız, başka isimlere yönelmeliyiz. Bu noktada da lütfen meraklanmayın ve panik yapmayın. Buna gerek yok. Çünkü çok daha büyük bir yıldızla temas halindeyiz. Gelinen seviyeyi sürekli sizinle paylaşıp bilgi aktaracağım." dedi.

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KONYASPORLU YILDIZA VALENCIA TALİP!

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Sloven sağ bek Nejn Skubic'le Valencia'nın ilgilendiğini doğruladı. Ancak henüz resmi teklif yok.

G.SARAY'IN STOPER İÇİN İKİ BÜYÜK HEDEFİ

Galatasaray, ara transferde resmen gaza bastı. Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık için bugün başkanlar düzeyinde görüşmelere başlayacak olan Cim-Bom'un defans hattına ayrıca bir takviye daha yapacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı orta alan için düşündüğü bu yüzden yeni bir stoperin daha gündemde olduğu belirtildi. Fiyatının yükselmemesi için bu isim bir sır gibi saklanırken, yönetim ve Riekerink'in transferini çok istediği bildirildi.

"BENİ G.SARAY'A SATIN" DEDİ

Galatasaray'a transfer olmak istediğini PAOK yönetimine ileten Garry Rodrigues, PAOK'un Yunanistan Ligi'nde Levadiakos ile karşılaşacakları maçın kadrosuna alınmadı. Yunan basını, PAOK'un teknik direktörü Vladimir Ivic ile Rodrigues'in bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncunun Galatasaray'ın teklifi sebebiyle kafasının karışık olduğunun anlaşıldığını yazdı.

GÜNEŞ: "TRANSFER BİR AN ÖNCE BİTSİN!"

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik patron Şenol Güneş, Ryan Babel'in takıma katılmasıyla kanatta önemli sıkıntıyı çözdüklerini vurgularken Rhodolfo'nun yerine aradığı stoperin bir an önce Antalya kampına getirilmesini istedi.

PODOLSKI'NİN YERİNE ETO'O

Yunan basını, PAOK'un teknik direktörü Vladimir Ivic ile Rodrigues'in bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncunun Galatasaray'ın teklifi sebebiyle kafasının karışık olduğunun anlaşıldığını yazdı.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE DEV RAKİP

Stoper arayışlarını sürdüren ve Bayern Münih'ten Holger Badstuber'i de adayları arasına alan Beşiktaş'a dev bir rakip çıktı: Manchester City. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Badstuber'in, düşük bonservis bedeli olması sebebiyle Manchester City tarafından da mantıklı bir opsiyon olarak görüldüğü belirtildi.

EMENIKE HALA KULÜP ARIYOR

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emmanuel Emenike, Rusya'da kulüp aramaya devam ediyor. Emenike'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünen Lokomotiv'in de yüksek maaş nedeniyle transfere soğuk baktığı savunuldu.

FENERBAHÇE'YE İSVEÇLİ 10 NUMARA

Fenerbahçe'nin Palermo'da forma giyen 23 yaşındaki İsveçli Robin Quaison ile ilgilendiği öne sürüldü.

TRABZONSPOR'A MENAJERLERDEN ÖNERİ

Savunma ve forvet takviyesi planlayan Trabzonspor'a müthiş bir oyuncu önerisi geldi. Rus ekibi Rubin Kazan'dan ayrılmak isteyen dünyaca ünlü ön libero Alex Song, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Yönetimin sıcak baktığı teklifle ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.

EKİCİ TRANSFERİ BİTTİ BİTİYOR

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Mehmet Ekici transferini sonuçlandırma aşamasına geldi. Bir süredir görüşme halinde olan kulüp yönetimlerinin büyük ölçüde anlaşma sağladıkları ifade edildi. Fenerbahçe'nin, Fernandao'yu kadrosunda tutmak istediğini bordo-mavililere bildirmesi üzerine pazarlıklar, "Aatıf artı para" olarak yeniden şekillendi ve kulüpler belli bir noktaya kadar geldi. Buna göre Trabzonspor'un, Mehmet Ekici'ye karşılık, bonservisiyle birlikte istediği Aatıf'ın yanı sıra 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN NURİ ŞAHİN'E VETO

Kadrosunu en az 2 yıldız isimle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray yönetimine çok sürpriz bir ismi teklif ettiler. Aynı zamanda Hamit Altıntop'un menajeri olan Nuri Şahin'in temsilcisi Reza Fazeli, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcuyu Galatasaray'a teklif etti. Fazeli, 2-3 kez sarı kırmızılı yöneticilerle görüşüp, Nuri'nin transferini hemen gerçekleştirebileceğini söyledi. Ancak Galatasaray yönetimi, teklifi geri çevirdi.

TRABZONSPOR, BADOU İÇİN KARARLI

Trabzonspor, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı. Trabzonspor, Osmanlıspor'un cevabına göre yeni bir teklif daha sunmaya hazır. Ndiaye ile ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici'nin de alternatifini takıma katmaya hazırlanan yönetim bu işi bitirmeye kararlı

ERSUN YANAL'IN GÖZÜ KARABÜKSPORLU'DA...

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da forma giyen Barış Başdaş'a Trabzonspor kanca attı. Kasımpaşa, Göztepe ve Adana DS'de de forma giyen 26 yaşındaki gurbetçi oyuncunun kontratında "500 bin Euro getirirse serbest kalır" maddesinin bulunduğunu öğrenen Trabzonspor kurmayları transfer için düğmeye bastı. Bordo-mavililerin bu transferi noktalayabileceği öğrenildi.

MALATYASPOR'A 5 MİLYONLUK FORVET

Devreyi lider Göztepe'nin 1 puan gerisinde bitiren Yeni Malatyaspor, transferde kesenin ağzını açtı. Sarı-Kırmızılılar, Cesena'nın forveti Djuric için tam 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

MOURINHO'DAN 2 ATLETICOLU'YA 170 MİLYON

Manchester United'ın Antonie Griezmann ve Saul Niguez için Atletico Madrid'e 170 milyon euro teklif edeceği iddia edildi. Jose Mourinho'nun Fransız golcü Antonie Griezmann'ı kadrosunda görmek istediği ve İngiliz ekibinin golcü futbolcu için 100 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. 22 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez ile de ilgilenen Manchester United'ın genç yıldız için 70 milyon euroluk bir teklif yapacağı ileri sürüldü.

ÇİN'DEN DIEGO COSTA'YA 95 MİLYON EURO!

Carlos Tevez'in ardından Chelsea forması giyen yıldız oyuncu Diego Costa'nın da Çin'e gidebileceği ortaya çıktı. İngiliz basınına yansıyan haberde Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ın Diego Costa için devrede olduğu belirtildi. Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Tianjin Quanjian'in Chelsea'ye Diego Costa için yaklaşık 95 milyon euroluk yeni bir teklif yaptığı belirtildi. Çin temsilcisi daha önce de Diego Costa için Chelsea'ye yaklaşık 57 mliyon euroluk bir teklifte bulunmuş ancak Chelsea tarafından bu teklif kabul edilmemişti.

BİR YILDIZ DAHA ÇİN'E GİDİYOR

Zenit'te forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'in Çin ekiplerinden Tianjin SFC'ye transfer olduğunu öne sürülüyor. İtalyanların efsane oyuncusu Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Tianjin SFC bir adım önde. Belçikalı oyuncunun yıllık 18 milyon euro alacağı belirtildi.

ARSENE WENGER SONRASI ALLEGRI

Arsene Wenger ile yapılan kontrat yenileme görüşmelerinin olumsuz geçmesi üzerine Arsenal yönetiminin Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri için harekete geçtiği öne sürüldü.