Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in üçüncü döneminde sağ bek krizine Eboue ile çözüm bulan Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu ile yollar ayrıldıktan sonra bu bölgeye bir türlü çare bulamadı. Sarı-Kırmızılılar sadece son 3 yılda, sağ beke tam 6 futbolcu transfer etti. Bu transferler için toplamda 13 milyon 500 bin Euro, yani bugünün kuruyla 50 milyon Lira civarında para ödeyen Galatasaray, yine de döndü dolaştı ve formayı Sabri Sarıoğlu’na teslim etmek zorunda kaldı. İşte son 3 sezonda büyük umutlarla transfer edilen ancak sağ bek mevkisini Sabri'den alamayan transferler:

VEYSEL SARI - 2013-14 SEZONU

700 BİN EURO

TARIK ÇAMDAL - 2014-15

4 MİLYON 750 BİN EURO

KEVIN GROSSKREUTZ - 2015-16

1.5 MİLYON EURO

MARTIN LINNES - 2015-16 SEZONU

2 MİLYON EURO

LUIS CAVANDA - 2016-17 SEZONU

1.8 MİLYON EURO