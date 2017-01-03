Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City ve Manchester United sahadan galibiyetle ayrılmalarına rağmen hakem hataları yüzünden adeta çileden çıktılar. Fernandinho’nun atılmasına büyük tepki veren Guardiola, maç sonrası soluğu hakemin yanında aldı.

Tıpkı Guardiola gibi kazanmasına rağmen hakemin yönetiminden memnun olmayan bir başka isim de Manchester United teknik direktörü Mourinho’ydu. Hakemlerle arası hiçbir zaman iyi olmayan Mourinho da eleştirilerini daha pozitif bir şekilde dile getirdi. United’ın rakibi West Ham’ı yöneten Slaven Bilic ise maç sonunda hakemi eleştirenler arasındaydı.

Daha maçın 15.dakikasında Feghouli’nin kırmızı kartla atılmasına oldukça sinirlenen Bilic, hakemden yana oldukça dertliydi.Sunderland karşısında iki kez öne geçmesine rağmen 2 penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrılan Liverpool’da da durum farklı değildi. Teknik direktör Jürgen Klopp’un oldukça üzgün olduğu gözlenirken, hakemlere veryansın ettiği gözlendi.