Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigthorsson, Chedjou, Hamit, Salih, Jem Paul, Umut, Ontivero, Endoğan ve Emrah Başsan'la yollarını ayırma kararı alan G.Saray'ın son kurbanı Yasin Öztekin oldu. Kupada 3-2 kaybedilen Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin, süresiz kadro dışı kaldığını Umre için gittiği kutsal topraklarda öğrendi.

Yönetim, kulübeyi yumrukladığı Adana maçı sonrası da gurbetçi oyuncuya bir maç ceza vermiş, Riekerink; Yasin'i F.Bahçe derbisi öncesi affetmişti. Hollandalı hoca, Tuzla maçı sonrasında 110 bin Euro ceza kesilen oyuncusunun kadro dışı kalmasında yönetime destek verdi.

29 yaşındaki oyuncu için Rus ekibi Rubin Kazan, G.Saray'a 4 milyon Euro teklifte bulundu. ABD ve Çin'den de teklifler var. Takımın en çok gol atan ismi olmasına rağmen arkadaşlarından daha az (1.1 milyon Euro) kazanan yıldız oyuncu, 2018'de bitecek sözleşmesinin uzatılma talebine de olumsuz yanıt almıştı.

Bu sezon 19 maçta 8 gol 3 asistle oynayan Yasin, Tuzla maçında rakibinin bileğine bastığı için ikinci sarıdan kırmızı ile atılmıştı.

''NE OLUR SAVUNMA YAPMAMA İZİN VERSİNLER''

Galatasaray Kulübünün süresiz kadro dışı bıraktığı Yasin Öztekin, karar sonrasında yönetim ile temasa geçti. Sarı kırmızılı oyuncunun menajeri Önder İnce, Galatasaraylı idarecilerin kadro dışı kararı sonrasında Yasin'in çok üzüldüğünü belirtip 1 kez olsun savunma vermek istediğini iletti. Galatasaray yöneticileri ile Yasin'in düşüncelerini aktarmak adına görüşen menajeri, Yasin aynen şunu söylememi istedi. Ne olur savunma vermeme izin versinler.

Beni dinlesinler

Galatasaray yönetimi de adaletsizlik olmaması adına tepkili olsa da Yasin Öztekin'in savunmasını almaya karar verdi.

Galatasaray'ın Yasin Öztekin kararı

Ancak Galatasaray yöneticileri, çok net ifadeler kullandı. Yasin Öztekin'e 128 bin euro para cezası kesildi. Bu kesin ve net. Asla bu cezanın geri dönüşü yok gibi bir durum şu anda söz konusu değil, adaletsizlik olmaması adına bu yönde karar verdik.Yasin'in ortada yaptığı büyük yanlışlar var. Oyuncunun ne anlatacağını bilmiyoruz. Bu verdiğimiz cezayı değiştirir mi, şu an için buna yorum yapmanın anlamı yok.

Yasin Öztekin'in kadro dışı kalma sebebi!

Yasin'in menajeri, attığı goller sonrası 1.1 milyon Euro'luk ücrete zam talep etti. Disiplinsiz davranışlara imza atan oyuncu, Tuzla maçındaki kırmızı kart sonrası Riekerink ve yönetimin gözünden düştü.

Florya'da sabır taşı çatladı, Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı. Galatasaray yönetimi, ligin ilk yarısında 8 gol atmasına karşın Yasin'i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

Bu kararı teknik direktör Jan Olde Riekerink ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu ortak verdi. Peki Yasin Öztekin neden kadro dışı bırakıldı?

O KIRMIZI BARDAĞI TAŞIRDI

1- Yasin ve menajeri özellikle futbolcunun gol attığı her hafta G.Saray yönetiminden zam talep etti. Son olarak Yasin'in menajeri, 1.1 milyon Euro garanti ücret alan oyuncusunun maaşına yüzde 100'e yakın artış istedi. Olumsuz yanıta karşın ısrarı sürdürdü.

2- Yasin'in disiplinsiz davranışları uyarılara rağmen devam etti. Sarı kırmızılı futbolcu, eski alışkanlıklarını değiştirmedi. Teknik direktör Riekerink'e karşı rahatsız edici tavırlarda bulundu.

3- Tuzlaspor karşılaşmasında gördüğü sorumsuz ve disiplinsiz kırmızı kart bardağı taşırdı.