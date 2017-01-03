Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Beşiktaş'ın peşinden koştuğu 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Ekici'nin kalbi Fenerbahçe ile atıyor. Kanarya, Trabzonspor ile takasta kullanacağı Stoch'u ikna etti, Aatif'ta da sona geldi.

Mehmet Ekici'nin bonservisi için Trabzon'la anlaşan Fenerbahçe, Karadeniz ekibine takasta vereceği Stoch ve Aatif ile sürekli görüşüyor. 26 yaşındaki orta sahanın transferi için Aatif'ı bonservisiyle, Stoch'u ise kiralık olarak bordo-mavililere verecek olan sarı-lacivertliler, Slovak oyuncuyu ikna etti. Önce Trabzon'a gitmek istemeyen Aatif'ın ise inadı kırıldı, Kanarya'nın önündeki büyük bir engel de böylece kalkmış oldu.

KAFASINI KARIŞTIRIYORLAR

Fenerbahçe yönetimi, Ekici karşılığında takasla Trabzonspor'a vereceği Aatif'ın sürekli gel git yaşaması nedeniyle bir hayli sıkıntıya girdi. Faslı oyuncu önce eski hocası Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalya'ya gitmek istediğini söyledi. Akdeniz ekibinin kiralama teklifini kabul etmeyen sarı-lacivertliler ise Aatif'a, "Eğer seni çok istiyorlarsa 3 milyon Euro bonservis bedeli versinler" dedi ve bu transferin önünü kapattı.

EKİCİ'NİN TAVRI ÇOK NET!

Bu transfer için hem Trabzonspor, hem iki futbolcusu hem de Mehmet Ekici ile görüşüp 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat da gelişmeleri yakından takip ediyor. Hollandalı çalıştırıcının transferine onay verdiği yıldız futbolcunun da ilk tercihi sarı-lacivertliler. Galatasaray ve Beşiktaş'tan süre alan Ekici, Fenerbahçe ile anlaşamazsa bu iki kulübün teklifini değerlendirmeye alacak.