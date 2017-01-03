Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Basketbol Takımı'nın başantrenörü Pablo Laso, yaşanan terör saldırısı sonrası THY Euroleauge Final Four'un İstanbul'da yapılacak olmasıyla ilgili konuştu. İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre, başantrenör Laso saldırıların berbat olduğunu ancak korkmadıklarını söyledi. Aralık ayında birkaç kez İstanbul'a geldiğini hatırlatan Laso şunları ifade etti:

"AİLEMİZ ENDİŞELİ"

"Otelden havalimanına gidiyoruz. Şehirde çok fazla vakit geçirmiyoruz bu yüzden çok fazla korkmadık ama bu saldırılar gerçekten berbat. Mart ayında tekrar gideceğiz. Ailelerimiz bize göre daha endişeliler."

AARON JACKSON: FINAL FOUR'U İSTANBUL'DAN ALIN

Bu arada haberde, CSKA Moskova'da forma giyen Aaron Jackson gibi bazı oyuncuların 19-21 Mayıs tarihleri arası düzenlenecek Final Four'un İstanbul'dan alınıp başka bir yere verilmesi için çağrı yaptığı öğrenildi.