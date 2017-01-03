Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."