Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden Şişmanoğlu'nun sakatlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Şişmanoğlu’nun Antalya kampında dün akşam yapılan çalışma sonrası sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi. Futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" denildi.