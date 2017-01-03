Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Polonya temsilcisi Stelmet'i 18 sayı farkla 84-66 mağlup etti.Siyah-beyazlı takım grubunda 9. galibiyetini elde ederken, Stelmet ise 7. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş Sompo Japan, hücumda kötü bir başlangıç yaptı ve Stelmet, Kelati'nin üç sayılık basketiyle 4. dakikada 10-2 üstünlük yakaladı. Thompson'ın skorer oyunuyla toparlanan ve 8-0'lık seri yapan siyah-beyazlı takım, 6. dakikada beraberliği (10-10) sağladı. Beşiktaş'ın hücumda ritmini yitirmesini iyi değerlendiren Stelmet, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinin başında 3 dakikaya yakın süre skor üretemeyen Beşiktaş Sompo Japan, Moore'un basketine engel olamadı ve 13. dakikada 11 sayı (26-15) geriye düştü. Yine Thompson'ın liderliğinde toparlanmayı bilen siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasının ardından Weems'in 3 sayılık basketiyle 17. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 32-31. Beşiktaş Sompo Japan, hücumlardan boş dönerek beraberlik veya öne geçme fırsatını değerlendiremeyince Polonya ekibi, soyunma odasına 45-41 önde gitti.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıya iyi savunma yaparak başladı. Clark'ın 6 sayısıyla dengeyi lehine çeviren siyah-beyazlı takım, 5 dakikada 12-0'lık seri yakaladı ve Roll'un basketiyle 53-45 üstünlük yakaladı. Hızlı hücumda Strawberry'nin basketiyle 29. dakikada farkı 9 sayıya (61-52) çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, 3. periyodu da 61-55 önde kapattı.

İlk yarıda 45 sayı yiyen ancak ikinci yarının 16 dakikalık bölümünde potasında sadece 14 sayı gören Beşiktaş Sompo Japan, son periyot içinde farkı 20 sayıya (84-64) çıkarırken karşılaşmayı 84-66 kazandı.Siyah-beyazlı takımda 19 sayı üreten Michael Thompson karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Vladimir Stimac 13 ve Kyle Weems 12 sayıyla galibiyete katkı verdi.