Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Bu akşam TRT SPOR kanalında yayınlanan Kamp Günlüğü Programı'nda, Barış Yurduseven isimli muhabir, İstanbul Başakşehir Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya, şahsımın takımımızın transferlerini Başakşehir maçına göre yapacağımız şeklinde bir açıklama yaptığımı belirtmiş, Abdullah Avcı da bu ifade üzerinden yorum yapmıştır. Benim herhangi bir mecrada bu yönde bir demecim olmamıştır. Bahse konu ifade yalandır. Söz konusu muhabir, şahsım üzerinden yalan ifadeler kullanmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü transferlerini herhangi bir maça göre değil, kendi planlaması çerçevesinde yapmaktadır ve öngörülen süre içerisinde transfer çalışmaları sonlandırılacaktır. Dolayısıyla bu tür ifadeler yalandır. TRT gibi bir kurumu, yalan haber yapmamaya davet ediyorum" dedi.
Aziz Yıldırım'dan sert açıklama
03.01.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir spor muhabirinin kendisi hakkında yalan ifadeler kullandığı belirterek ser bir açıklama yaptı.
Etiketler : Abdullah Avcı Aziz Yıldırım,aziz yıldırım,fenerbahçe,spor haberleri,
434912 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/434912.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
6
0
31
11
20
36
2
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
3
Galatasaray
16
10
3
3
30
16
14
33
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
16
8
3
5
20
17
3
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
16
6
6
4
20
16
4
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Akhisar Bld.
16
5
5
6
11
17
6
20
11
Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
12
Trabzonspor
16
5
3
8
12
20
8
18
13
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
14
K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
19
25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
3
3
10
14
26
12
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
17. Hafta Maçları
15.1.2017
Medipol Başakşehir Fk - Kayserispor
15.1.2017
Gaziantepspor - Antalyaspor
15.1.2017
Fenerbahçe - Adanaspor
15.1.2017
Atiker Konyaspor - Galatasaray
15.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
15.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
15.1.2017
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
15.1.2017
Bursaspor - Trabzonspor
15.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
16
7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
16
5
5
6
17
15
2
20
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
16
3
6
7
14
25
11
12
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
37
25
9