Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersun Yanal'ın, "İskeletimizi onun üzerine kurarız" sözleri sonrası Ndiaye transferine hız verildi. Osmanlıspor forması giyen Senegalli yıldız için kulübüyle görüşmeleri Başkan Muharrem Usta ile Asbaşkan Ahmet Çubukçu sürdürüyor. 3 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkaran yöneticiler, "Zor ama imkansız değil. Transferin gerçekleşmesi için tüm şartlarımızı zorlayacağız" yorumunu yaptı. Bu arada Serdar Taşçı ile yapılan görüşmelerde, gurbetçi oyuncunun babasının fiyat artırması nedeniyle transfer çıkmaza girdi.

Forvet için son aday Cauteruccio

Kadrosunu son olarak Pereira ve Emmanuel Mas'la güçlendiren Trabzonspor, forvet için de arayışlarını sürdürüyor. Aatif'tan haber bekleyen bordo-mavililer, San Lorenzo'da forma giyen Martin Cauteruccio için girişimlerini hızlandırdı.