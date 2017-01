Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in ikinci yarısına hazırlık için girdikleri Antalya kampında gündemi, transferi ve sezonun ikinci diliminden beklentilerini anlattı. “Sadece Türkiye için değil dünya için barış diliyorum. Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere karşı birlikte durmalıyız” diyen siyah-beyazlı çalıştırıcı, “İyi bir havada Antalya’da kamptayız. Yeni umutlarımız var. 2 aylık dönemde 6 lig, 3 kupa ve 2 UEFA maçı yapacağız. Hepsini kazanmak istiyoruz. Beraberlik bile başarısızlıktır. Tüm maçları kazanacak bir oyun yapısının ortaya çıkmasını bekliyorum. Geçen sezon şampiyonluk gördük. Hak ederek kazanmak istiyoruz. Rakipleri düşman olarak görmüyoruz. Kavga istemiyoruz” sözlerini kullandı.

Çabuk stoper istiyoruz

Devre arası yapılacak transferler konusuna değinen, “Stopere sola ve forvete takviye düşünüyoruz” ifadeleriyle kafasındaki problemli bölgeleri belirten Şenol Hoca, “Çabuk bir stoper almayı planlıyoruz. Oyuncuların sakatlık, formsuzluk gibi durumları olabiliyor ve şartlar değişebiliyor. Bunlar normal. O yüzden kadro sayısına 20-25 diyoruz” şeklinde konuştu. Güneş, “Eto’o, Antalyaspor’un oyuncusu, yarın ne olacağını bilemiyoruz. Golcülüğü bakımından tartışılmaz. Ama fizik olarak top saklayabilecek bir oyuncunun olması daha çok işimize gelir. Eto’o gol atan bir oyuncu. Oynatılabilir. Bizde olsa ona göre farklı bir yapı ortaya çıkar” açıklamasıyla bu transferin çok da şart olmadığını ima etti.

Çalımbay'ın temennisi

Ve söz Rıza Çalımbay’da… Antalyaspor’un hocasının gündeminde transfer vardı. Konu Samuel Eto’o olunca kendi takımını da ilgilendiriyor, Beşiktaş’ı da… Beşiktaş’a gideceği konuşulan Kamerunlu oyuncu için açıklama yapan Çalımbay, “Eto’o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Gidecekse gidecek, kalacaksa kalacak. Bana göre her şey Eto’o’ya bağlı. Eto’o gitmek istiyorsa, yönetim de ‘okey’ veriyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto’o’nun vermesi gerekiyor” dedi.