Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Ara transferde ilk anlaşmayı Ukraynalı Oleksandr Karavayev’le yapan Fenerbahçe, Mehmet Ekici için de Trabzonspor’la takas pazarlığı sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, taraftarların beklentisini aksine ucuz isimlere yönelmesinin tek sebebi ekonomik sıkıntı. Ara transferde oyuncu almak başlı başına zorlu bir işken, Fenerbahçe’nin UEFA’ya imzalamak zorunda kaldığı Finansal Fair Play anlaşması da takviye için tercihleri ciddi ölçüde sınırlıyor. Döviz kurundaki artışlar da cabası. Ödemeleri katlanan sarı-lacivertli yönetim elindeki kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak sıkıntılı dönemi atlatmaya çalışıyor. Terör saldırıları da Avrupa’dan transfer çalışmalarını baltalıyor.

Yönetim ve hoca uyumu

Yönetim tüm şartları zorlayarak Dirk Advocaat’ın istediği takviyeleri yapmaya çalışırken, Hollandalı teknik adamın anlayışlı tavrı da olası bir krizin önüne geçiyor. Sarı-lacivertlilerin ilk transferi, Shakhtar’dan alınan Oleksandr Karavayev’in 6 aylık maliyeti 600 bin avro. Fenerbahçe, Ukraynalı oyuncuya 500 bin, kulübüne ise 100 bin avro verecek. Orta saha için düşünülen bir diğer isim Mehmet Ekici için de Aatıf’ın yanı sıra kulübün kasasından yaklaşık 1.5 milyon avro bonservis bedeli çıkacak. Elinde yaklaşık 3 milyon avroluk transfer bütçesi bulunan Fenerbahçe, Ekici’yle de anlaşması halinde fair play kriterlerini ihlal etmeden ihtiyaçları karşılamış olacak.