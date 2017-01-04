Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sezon başında Los Angeles Galaxy’den kadrosuna kattığı Nigel de Jong, sarı-kırmızılı kulübün dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ı çocukluğundan beri takip ettiğini söyleyen De Jong, “Amsterdam’da çok Türk var. Ya Fenerli ya da Cimbomlu oluyorlardı. Ben de takip ediyordum. Özellikle 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası serüvenindeki kadroyu ezbere sayabilirim. Her zaman Cimbom ismini duyabiliyordunuz” dedi.

Riekerink disiplinli biri

Hamburg’da oynarken orta sahanın hücum bölgesinde görev yaptığını ama Huub Stevens’ın direktifiyle şimdi oynadığı yere geçtiğini ve bunun da kariyeri açısından dönüm noktası olduğunu söyleyen Hollandalı yıldız Jan Olde Riekerink ile 22 yıl önce 9 yaşındayken tanıştığını söylerken, “O zamanlar belli sınırları olan bir antrenördü. Sıkı kuralları olan biriydi. Alt yapıdaki pek çok oyuncu bunu kaldıramadı; ama ben çalışma temposunu çok sevmiştim” ifadelerini kullandı.

Wesley’nin bakışı yeter

Hollandalı oyuncu, uzun zamandır tanıdığı takım arkadaşı Wesley Sneijder ile ilgili olarak ise “Wesley’in karakteri değişmedi. Mutlu, zaman zaman huysuz. Bunlar benim için de geçerli. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz. Cevap vermem için sadece bakması yeterli oluyor. Bu da futbolda çok nadir görülen bir şey. Saha dışında da bu şekildeyiz. Eşlerimiz çok iyi arkadaşlar. Onun burada olması benim için çok büyük şans. Kişisel olarak gelişimime de katkı sağlıyor” diye konuştu.