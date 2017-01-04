Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, deplasmanda 76-74 mağlup ettiği Avtodor Saratov'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar 4 galibiyetle grupta 6. sırada yer alan Saratov'u mağlup etmesi halinde bir üst tura çıkma yolunda önemli bir adım atacak.

Bize şansı tutmuyor

Rus ekibi Avtodor Saratov, daha önce Türk ekipleriyle oynadığı 13 maçta 4 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. Avrupa kupalarında 162. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 78 galibiyet, 82 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 12 bin 632 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 12 bin 483 sayı gördü. Grupta bugün ayrıca Maccabi Rand Media-Umana Reyer ve CSM Oradea- Le Mans maçları oynanacak.