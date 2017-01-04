Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk takımları Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 7. hafta maçında bugün karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, ligde oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle grupta 2. sırada yer alırken, çıktığı 6 maçı da kaybeden Mersin Büyükşehir Belediyespor ise son sırada bulunuyor. Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.