Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, devre arası transfer dönemine damgasını vuran Mehmet Ekici konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEN OLSAM BEŞİKTAŞ'A GİTMEM"

TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında Mehmet Ekici konusunu değerlendiren Dilmen, ''Ben Mehmet Ekici'nin yerinde olsam Beşiktaş'a filan gitmem. Beşiktaş'ın o bölgede fazlası var. Beşiktaş eğer istiyorsa boşuna istiyor. Beşiktaş'ta o bölgede oynayabilecek Tolgay, Oğuzhan, Gökhan İnler gibi oyuncular var. Mesela ben stoper olsam şu an Beşiktaş ya da Galatasaray'a giderim. Fenerbahçe'ye gitmem. Oyuncu banko oynayabileceği bir takıma gitmeli'' dedi.

EKİCİ - AATIF TAKASI İKİ TAKIMIN DA İŞİNE YARAR

Aatıf - Mehmet Ekici takası için ise Dilmen, ''Aatıf, Fenerbahçe'den ayrılırsa bir şey değişmez. Yeri dolar. Mehmet Ekici'ye de Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Trabzonspor'un da Aatıf gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu takas olursa iki taraf için de hayırlı olacakmış gibi duruyor'' diye konuştu.