Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, Çin'den iki takımın Hollandalı futbolcuyu istediğini açıkladı.

FCINTER1908 sitesine konuşan Albers, "Çin'den iki takımın Sneijder'ı istediği doğru ama Sneijder'ın Galatasaray ile sözleşmesi devam ediyor ve takıma henüz resmi bir teklif gelmedi. İki kulüp, sadece ilgilendiklerini açıkladılar ama şu noktada bana herhangi bir teklif gelmedi" şeklinde konuştu.

Guido Albers, Sneijder'ın serbest kalma opsiyonu hakkında da konuştu. Hollandalı menajer, "Ocak ayında Wesley takımdan ayrılacak mı bilmiyorum, ne olacağını göreceğiz. Herhangi bir kulüp Wesley Sneijder'ı 7.5 milyon Euro bonsevis ücreti karşılığında alabilir. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 7.5 milyon Euro" dedi.

Bu parayı veren Sneijderi alır

Hollandalı menajer, Sneijder'ın Galatasaray'da oldukça mutlu olduğunu belirtirken, "Teklifleri değerlendireceğiz, transfer önerilen şartlara bağlı ama şu an Wesley, Galatasaray ve İstanbul'da çok mutlu. O yüzden, buradan ayrılmak için acele etmemize gerek yok" ifadelerini kullandı.

ANNESİ: "OĞLUM ORADAN AYRIL"

Öte yandan Hollanda'nın RTL televizyonuna konuşan Wesley Sneijder'ın annesi Sylvia Sneijder, yılbaşı günü yaşanan terör saldırısı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. "Wesley ve Yolanthe şans eseri tatildelerdi. Ya yılbaşını kutlamak için orada olsalardı?" diyen Sylvia Sneijder, Wesley ve Yolanthe Sneijder-Cabau'nun artık başka planlar yapması gerektiklerini söyledi.

Hollandalı yıldızın annesi, "Umarım her gün böyle olaylar olmaz. Wesley işine odaklanmalı, futbol oynamalı. Umuyorum ve dua ediyorum ki oradan ayrılırlar" dedi.

Sneijder'ın Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YOLANTHE: "TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUZ"

Yolanthe Cabau ise, terör olayları ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

"İstatistik ve sayılar bütün dünyada korkutucu. İnsanlar olup bitenlerin farkında değiller. Bilmedikleri için de onları suçlayamayız. Birbirimizin gözünü açmalıyız. Türkiye'de de bir şeyler yapabilirim tabii. Ama belki önce evsiz çocuklarla falan başlamak lazım. Çünkü herkes bu sorunla yüzleşmeye hazır değil. Ibiza'da saçını pembe yapıp tangayla mı dolaşmak istiyorsun? Kimse dönüp bakmaz. Pek kural yoktur. Hollanda daha kuralları olan bir ülke. Ama İstanbul'daki gündelik hayatımla kıyasladığımda pek de fark hissetmiyorum. Ben burada kendimi Hollanda'da olduğumdan çok daha fazla evde hissediyorum." (sporx)