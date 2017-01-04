Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünü lider tamamlayan Medipol Başakşehir, İsviçre İkinci Futbol Ligi takımlarından Wil 1900'de forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Egemen Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Lige verilen arada ilk transferini Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'yi alarak gerçekleştiren Medipol Başakşehir, Egemen Korkmaz'ın turuncu-lacivertli formayla fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

"KULÜBÜMÜZE FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kulüp asbaşkanı Mustafa Saral, 34 yaşındaki deneyimli oyuncunun takıma fayda sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Egemen Korkmaz iyi bir futbolcu. Hocamızın ve bizim istediğimiz bir oyuncuydu, kulübümüze faydalı olacağını düşünüyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.