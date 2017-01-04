Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Alpleri'nde 2013 sonunda geçirdiği kayak kazasının ardından komaya giren ardından rehabilitasyon ve tedavi sürecine geçilen efsane pilot Michael Schumacher'le ilgili herkesin merak ettiği o rakamlar ortaya çıktı.

FATURA 62 MİLYON TL

İsviçre'deki Cenevre Gölü kenarındaki villasında, fizyoterapistler, doktorlar ve hemşirelerden oluşan 15 kişilik bir sağlık ekibi her gün kendisinin günlük tedavisini yerine getiriyor. Aradan geçen üç yılda toplam tedavi masrafının 14 milyon sterlini (62 milyon TL) bulduğu belirtiliyor. Haftalık tedavi masrafı ise 115 bin sterlin (500 bin TL) olarak hesaplanıyor.

FOTOĞRAF TEKLİFİ

Gland kenti yakınlarındaki villadan basına ne görsel ne de yazılı bir şey yansımıyor. Son olarak Michael Schumacher fotoğrafı için bazı İngiliz tabloid gazetelerinin, paparazzilere 1 milyon sterlin (4.4 Milyon TL) teklif ettiği ortaya çıktı. Bu gelişmelerin üzerine aile ise göl kenarındaki villadan görüntü alınmasını engellemek adına güvenlik tedbirlerini artırdı.

"AİLEYE SAYGIDAN AÇIKLAMA YAPAMAM"

Schumacher'in menajeri Sabine Kehm de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Michael'a savaşmaya devam etmesi için pozitif enerjilerimizi göndermeye çalışıyoruz. Sağlık durumu hakkında aileye saygıdan bir şey söyleyemem çünkü onlar gizliliğin korunmasını istiyorlar" dedi.