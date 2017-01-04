Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği, Alanyaspor'la anlaşmaya varan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Guy-Michel Landel ile yollarını ayırdı. İlhan Cavcav'ın transferi için kolaylık tanıdığı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Guy-Michel Landel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Başkent ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Orduspor'dan kadromuza katılan ve yaklaşık 2 yıl boyunca formamızı giyen Guy - Michel Landel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Landel'e kulübümüze yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

LANDEL ALANYASPOR'A GİDİYOR

Landel'in Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya vardığı ve ligin ikinci yarısından itibaren Akdeniz temsilcisinde forma giyeceği öğrenildi.