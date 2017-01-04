Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Beşiktaş, Eskişehirspor ve Trabzonspor formaları giyen Şanlıurfasporlu golcü Batuhan Karadeniz, yeniden büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Bu sezon 14 maçta 5 gol, 1 asist üreterek eski günlerine dönüş sinyalleri veren yetenekli forvet ile Adanaspor'un ilgilendiği ortaya çıktı.

2 SÜPER LİG EKİBİ DAHA TAKİPTE

Akdeniz ekibinin yıldız oyuncu ile söz kestiği ve Şanlıurfaspor ile karşılıklı anlaşarak ayrılması durumunda resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Batuhan ile 2 Süper Lig takımının daha dirsek temasında olduğu kaydedildi.